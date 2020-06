O secretário de Estado da Saúde indicou esta segunda-feira na conferência de imprensa de atualização do estado da pandemia em Portugal que não existe sobrecarga nos hospitais na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O Governo assume ainda que a situação em Lisboa continua a ser aquela que inspira mais cautela por parte das autoridades de saúde, num momento em que se registaram mais 225 infetados e dois mortos nas últimas 24 horas.

Não há sobrecarga e existe capacidade para continuar a dar resposta de uma forma supletiva e complementar às necessidades”, afirmou.

Por outro lado, o secretário de Estado afirma que a taxa de ocupação das unidades de cuidados intensivos é de 66%, "em linha com o resto do país".

Segundo dados avançados pelo secretário de Estado da Saúde, mais de 80% dos profissionais de saúde infetados com Covid-19 recuperaram e estão de novo a trabalhar. Ao todo, 3.143 profissionais de saúde já recuperaram.

São mais de 80% dos que tiveram a doença e estão já de volta aos seus empregos e às suas rotinas e a quem muito agradecemos pelo inestimável trabalho ao serviço do país”, afirmou António Lacerda Sales, durante a conferência de imprensa realizada pela Direção-Geral da Saúde para fazer o balanço da pandemia do novo coronavirus.

A situação nos lares também foi referida pelo secretário de Estado, que garantiu haver agora menos casos ativos registados: “São hoje 213 com situações de Covid-19”, o que representa “8,4% do universo de estruturas residenciais para idosos a nível nacional”.

A conferência de imprensa desta segunda-feira também contou com o Coordenador do Gabinete Regional de Intervenção para a Supressão da Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo, Rui Portugal, que avançou que a região de Lisboa e Vale do Tejo vai receber um reforço de 20 médicos - que já tinha sido anunciado na semana passada.

Está ainda prevista a entrada de mais 10 médicos em função esta semana”. “Adicionalmente está em curso a entrada de cerca de 80 médicos internos provenientes de vários hospitais, em especial para trabalho em tempo parcial. Estão ainda em formação 40 internos.”

Sobre a afluência aos transportes públicos, o secretário de Estado indica que a taxa de ocupação em Lisboa e Vale do Tejo está situada entre os 40 e os 45%, mas afirma que alguns períodos e carreiras registam sobrelotação.

Estamos a estudar soluções acelerando alguma recuperação de material circulante e outro tipo de soluções. Está a haver uma reunião na respetiva tutela sobre esta matéria. Às vezes pensamos que a única medida é mais transportes e não, também e importante perceber quais as medidas de segurança que têm sido tomadas", disse, sublinhando que existem cerca de 700 profissionais a trabalhar na limpeza destes serviços da região.