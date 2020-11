Uma mulher de 43 anos e dois jovens, de 17 e 21, foram detidos pela GNR, em Resende, depois de terem violado o confinamento obrigatório.

Os três foram apanhados pelas autoridades quando se preparavam para entrar numa loja, conta a GNR, em comunicado divulgado nesta terça-feira.

Não foi a primeira vez que a mulher e os dois jovens violaram o dever de confinamento obrigatório, adianta, ainda, a Guarda.

Os detidos, já referenciados pelo incumprimento do confinamento obrigatório no domicílio, decretado pela Autoridade de Saúde Pública devido à COVID-19, foram intercetados quando se encontravam prestes a entrar no interior de um estabelecimento comercial. Depois de reunidas todas as condições de segurança, foram encaminhados para a sua residência", pode ler-se no comunicado.