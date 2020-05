A imagem é reveladora das mudanças que a pandemia do novo coronavírus trouxe ao dia-a-dia das pessoas. Lionel Top, jornalista da estação de televisão BFMTV, divulgou na sua conta do Twitter um conjunto de imagens que mostram o regresso à escola em França.

Contexte : Pour faire respecter les distances, tout en profitant des récrés, l’équipe pédagogique a dessiné des carrés au sol pour les + petits. Les enfants jouent, dansent, sautent, rient ensemble... mais depuis ce carré. De ce qu’on a vu, ils ne le vivent pas comme une punition https://t.co/i98ZltvteN — Lionel Top (@lioneltop) May 12, 2020

Uma das imagens é particularmente chocante porque é a imagem do confinamento dentro do desconfinamento. Nela, podem ver-se crianças de um infantário a brincar no recreio, mas cada uma delas confinada a um quadrado desenhado no chão. Uma fotografia que está a “partir o coração” dos franceses, como se pode ler nas partilhas da publicação original.

Je ne m’en remets pas.

Cette image est un crève coeur.

N’appelons pas ça « école » pic.twitter.com/Trlj0jjyVQ — Laurence De Cock (@laur_dc1) May 12, 2020

Mas na mesma publicação, há mais duas imagens tocantes: numa, as crianças têm lugares marcados para se sentarem no chão e, na outra, há uma linha traçada por fita adesiva, que os meninos não pode transpor.

As imagens foram captadas por Lionel Top, esta terça-feira, durante uma reportagem, na cidade de Tourcoing, junto a fronteira com a Bélgica.

Cerca de 1,5 milhões de crianças da pré-primária e da primária regressaram às aulas esta semana em França, como parte do plano de desconfinamento traçado pelo Governo francês, depois de dois meses de isolamento em casa.