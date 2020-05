Em tempo de pandemia, Bruno Nogueira aproveitou o confinamento e criou, no Instagram, a rubrica “Como é que o Bicho Mexe”. Todas as noites, o humorista português é a companhia diária de mais de 60 mil portugueses num direto onde conta com a participação de várias figuras públicas, sendo presença habitual nomes como Nuno Markl, Albano Jerónimo, Inês Aires Pereira ou João Manzarra.

Esta sexta-feira, o programa foi dedicado ao 25 de Abril e, um pouco por todas as redes sociais, foi partilhado o momento em que Vihls retratava Zeca Afonso ao som de "Grândola Vila Morena" e emocionou não só Bruno Nogueira como os milhares que assistiam ao direto.

A rubrica desta sexta-feira contou ainda com a participação da atriz Eunice Munoz, do ator Nuno Lopes, que interpretou a canção “E depois do adeus” interpretada e agradeceu aos seus pais por “terem ficado no lado certo da história”, Capicua e Filipe Melo.