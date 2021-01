Portugal continental entrou às 00:00 desta sexta-feira num novo confinamento geral, devido ao agravamento da pandemia de covid-19, com os portugueses sujeitos ao dever de recolhimento domiciliário, mas mantendo as escolas com o ensino presencial.

Porém, em vários locais do país o cenário foi em tudo semelhante ao normal. No Porto, a regra é fechar portas e ficar em casa, mas, no metropolitano e no centro da cidade, a TVI falou com vários habitantes que saíram à rua por motivos incluídos nas excepções decretadas pelo Governo.

Na mesma linha, uma ronda pela cidade de Lisboa durante a manhã parece mostrar que as excepções estão a ser bem aproveitadas, com várias pessoas a saírem do isolamento para deslocações para compras de bens e serviços essenciais, trabalho presencial inevitável, ou para o transporte de alunos para as escolas.

A sensação para quem andou pelas ruas esta sexta-feira é de que se tratava de um dia muito semelhante aos anteriores.

Qual confinamento? Você pode sair para ir à farmácia, para o banco, para passear o cão", disse um habitante da capital à TVI, sublinhando que no primeiro confinamento parecia existir menos pessoas na rua.

Uma equipa de reportagem em hora de ponta na estação de comboios do Cais do Sodré também dá conte de um fluxo grande de pessoas nos transportes públicos.

"Comboio estava normal com as mesmas pessoas de sempre", disse um dos passageiros, retratando que, para muitos, o teletrabalho não é opção.

O dever geral de recolhimento domiciliário, em que “a regra é ficar em casa”, prevê deslocações autorizadas para comprar bens e serviços essenciais, desempenho de atividades profissionais, frequência de estabelecimentos escolares, prática de atividade física e desportiva ao ar livre ou participação no âmbito da campanha eleitoral ou da eleição do Presidente da República.