Militares portugueses em missão na República Centro-Africana envolveram-se em combate com um grupo rebelde armado. A missão foi bem sucedida e as imagens foram agora divulgadas.

Foi a suspeita da existência de um grupo armado que se organizava para atacar civis na região de Bocaranga, 550 km a noroeste da capital Bangui, que levou os militares portugueses a agir.

A base dos rebeldes foi tomada de assalto e neutralizada depois do reconhecimento do local com recurso a um drone.

Foram recolhidos indícios da organização do grupo rebelde, sem se registarem feridos ou incidentes graves entre as tropas portuguesas.

Na República Centro-Africana estão destacados 180 militares portugueses, maioritariamente paraquedistas.