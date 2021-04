Um homem de 60 anos residente em Santa Margarida da Coutada, no concelho de Constância, foi mordido no braço por uma víbora cornuda, encontrando-se neste momento internados nos Cuidados Intensivos do Hospital de Abrantes.

O acidente aconteceu na terça-feira à tarde quando o homem estava a trabalhar no jardim. Como estava com muitas dores, chamou os bombeiros que o levaram para o hospital.

A víbora cornuda é uma espécie venenosa que habita em vários locais da Península Ibérica e que está em vias de extinção. Normalmente só ataca quando se sente ameaçada.

A víbora foi morta no local e os bombeiros avisaram Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), da GNR.