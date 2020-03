A Polícia de Segurança Pública comunicou esta quarta-feira que quinze profissionais estão infetados com Covid-19.

Em comunicado sobre o atual contexto de crise no âmbito da saúde pública, a PSP informa ainda que os casos positivos correspondem a doze polícias e três técnicos sem funções policiais.

Segundo o que foi possível apurar sobre a forma de contágio, a maioria destas pessoas com contágio confirmado terá sido contagiada fora do contexto profissional”, acrescenta a nota, adiantando que foram seguidos todos os protocolos em vigor e que todas as pessoas que mantiveram contato direto ou partilharam o mesmo espaço de trabalho com os contaminados foram de imediato encaminhadas para isolamento.

A PSP explica que catorze polícias foram sujeitos a testes médicos, após apresentarem sintomatologia “indiciadora de contágio”, sendo todos os resultados negativos.

A PSP sublinha também que se mantém temporariamente encerrada a esquadra de segurança ferroviária das Devesas, em Vila Nova de Gaia, continuando a área de responsabilidade desta esquadra vigiada e patrulhada por outros subunidades para garantir a continuidade da segurança.

A PSP apela ainda a todos os cidadãos para que cumpram as disposições legais e as indicações da Polícia no âmbito do estado e emergência, contribuindo para a redução do número de pessoas infetadas e difusão de redes de contágio.