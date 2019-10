A GNR recolheu cinco cães recém-nascidos que se encontravam, ainda com vida, num contentor de lixo, na localidade do Teixoso, concelho da Covilhã, anunciou esta quinta-feira o Comando Territorial de Castelo Branco.

Segundo uma nota de imprensa enviada à agência Lusa, a ação foi levada a cabo na quarta-feira, através do Núcleo de Proteção Ambiental da Covilhã, após denúncia.

Na sequência de uma denúncia, pelos funcionários da freguesia, de que se encontrava uma ninhada de cães, ainda com vida, num contentor do lixo, os militares deslocaram-se de imediato ao local, onde foi possível verificar que no referido contentor se encontravam seis cães recém-nascidos, no interior de um saco de plástico fechado, estando um dos animais já sem vida", é referido.