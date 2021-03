Uma condutora perdeu o controlo da viatura quando tentava estacionar no parque de um supermercado em São Félix da Marinha, Gaia, e caiu de uma altura de um andar.

Aconteceu na manhã de terça-feira, pelas 11 horas, no parque de estacionamento do Continente Modelo, situado no exterior, apurou a TVI24.

No interior do carro encontrava-se uma mulher, grávida, que não sofreu ferimentos, apesar do acidente aparatoso.

Nas redes sociais são várias as imagens de como ficou o veículo, bem como das imagens captadas pelas câmaras de vigilância.

No vídeo é possível ver a condutora a curvar para o lugar de estacionamento mas sem abrandar, acabando por embater e derrubar a vedação de proteção e cair na vertical.