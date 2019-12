Céu pouco nublado ou limpo, pequena subida das temperaturas e vento forte nas terras altas: é este o cenário para esta quinta-feira em todo o terriório continental termos de meteorologia.

O IPMA alerta ainda para a possibilidade de formação de geadas nas regiões do interior Norte e Centro.

Nos Açores, esperam-se períodos de céu nublado com abertas. Já no arquipélago da Madeira, haverá períodos de céu muito nublado e aguaceiros, mais intensos nas vertentes norte e nas terras altas. O vento será moderado a forte, com rajadas até 90 km/h, em especial nos extremos leste e oeste da ilha, o que justificou a emissão de um alerta laranja pelo IPMA, em vigor até às 15:00 desta quinta-feira.