A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu artigos contrafeitos no valor de 1,5 milhões de euros, anunciou neste sábado.

A operação decorreu nas últimas semanas, com oito ações de fiscalização no âmbito do combate à contrafação, "dirigidas a alvos específicos", concretamente nos concelhos de Matosinhos, Fafe, Esposende, Santarém, Vila do Conde e Vizela, indicou a ASAE em comunicado.

Foram cumpridos seis mandados de busca, domiciliários e não domiciliários, na sequência de quatro inquéritos judiciais em curso, tendo sido "apreendidos cerca de 288.000 artigos, designadamente, vestuário, máscaras, óculos de sol, relógios, perfumes, diversos artigos de marroquinaria, etiquetas (cartonadas e têxteis) e botões com marcas apensas, totalizando aproximadamente o valor de €1.500.000,00".

Na sequência da operação foram instaurados cinco novos processos-crime por contrafação e venda ou ocultação de produtos contrafeitos, assim como constituídos quatro arguidos, alguns dos quais com histórico reincidente na prática de crime.

Os arguido foram sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência.