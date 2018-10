Militares da GNR, do destacamento de Ação Fiscal do Porto, apreenderam na quarta-feira 424 artigos contrafeitos, no concelho da Maia.

Na sequência de uma ação de fiscalização a operadores logísticos, os militares detetaram diversas caixas que continham vestuário contrafeito de diversas marcas conhecidas, no valor estimado de 21.200 euros", refere o comunicado da GNR.

De acordo com a Guarda Nacional Republciana, foi levantado "um auto de notícia pelo crime de contrafação, no âmbito do Código da Propriedade Industrial"