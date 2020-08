A GNR apreendeu diversos artigos contrafeitos em Marco de Canaveses e no concelho da Horta, na ilha do Faial, avaliados em perto 9.500 euros, foi anunciado este sábado.

Em dois comunicados, a GNR avança que as apreensões aconteceram na sexta-feira, tendo sido identificados, em Marco de Canaveses, quatro homens e quatro mulheres com idades entre os 30 e os 55 anos, e constituídos arguidos por crime de contrafação.

Segundo a GNR, foi no decorrer de uma ação de fiscalização e combate à contrafação, na feira quinzenal do concelho de Marco de Canaveses, que os militares fiscalizaram nove bancas comerciais que tinham exposto para venda artigos contrafeitos de várias marcas conhecidas, avaliadas em sete mil euros.

A ação contou com o reforço dos Postos Territoriais de Alpendurada, Amarante e Vila Meã.

Também nos Açores, através do Destacamento Territorial da Horta, as autoridades apreenderam cerca de 120 artigos de vestuário e calçado contrafeitos, com um valor estimado de 2.500 euros.

No decorrer de uma ação de fiscalização, a GNR detetou o material contrafeito em contentores de carga junto a um espaço comercial, tendo sido identificada uma mulher de 46 anos, por suspeita do crime de contrafação e uso ilegal de marca.