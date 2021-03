Um condutor fugiu durante um controlo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) na fronteira de Vila Verde da Raia, em Chaves.

Segundo fonte do SEF, o homem, de nacionalidade portuguesa, que conduzia um veículo de matrícula suíça, parou no controlo fronteiriço, tendo-se colocado em fuga depois de o SEF ter verificado que sobre ele pendia um mandado de detenção.

O crime em causa está relacionado com recetação e posse de arma ilegal, disse a mesma fonte.

A fuga ocorreu cerca das 08:25 no posto de passagem autorizado de Vila Verde da Raia, em Chaves, no distrito de Vila Real, agora controlado no âmbito das medidas de contenção à pandemia de covid-19, sublinhou o SEF.

Já fonte da GNR acrescentou que, depois de o condutor se ter colocado em fuga, os militares desta força policial presentes no local iniciaram uma perseguição, até Fafe, no distrito de Braga, durante cerca de 90 quilómetros, até que o perderam de vista.

“A viatura era de alta cilindrada o que dificultou a perseguição”, acrescentou.