O reforço do sistema de controlo de velocidade do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade representa um investimento de 8,5 milhões de euros e prevê a instalação de 30 novos radares, durantes os próximos quatro anos.

Os dez novos radares vão ser instalados em Sintra (IC19), Palmela (EN5), na Sertã (IC8), Penafiel (EN106), Vila Verde (EN101), Bom Sucesso (EN109) e na Reta do Cabo, em Vila Franca de Xira.

Caso a distância percorrida seja feita em menos tempo do que o mínimo necessário para cumprir a velocidade estipulada, considera-se ultrapassado o limite de velocidade e o proprietário do veículo receberá a coima em casa.

O condutor não saberá que cabinas têm um radar, mas será avisado previamente pelo sinal de trânsito H42. Ao encontrar o sinal, o condutor saberá que um radar vai anotar a hora em que entrou no troço da estrada e, alguns quilómetros depois, será registada a hora de saída.

De acordo com o Jornal de Notícias, as cabinas onde vão ser instalados os novos radares vão ser colocadas em 20 localizações pelas quais vão alternar os dez radares. “Dez estarão permanentemente ativos e outros dez estarão em stand-by” , esclarece a ANSR.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) vai iniciar compra de 30 radares, dez dos quais que controlam a velocidade média que os veículos entre dois pontos da estrada. Deverão começar a funcionar no final de 2021.

Continuar a ler

VÍDEO MAIS VISTO

“Jorge Jesus não quer no Benfica jogadores com quem trabalhou no Sporting”