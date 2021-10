O Papa Francisco apelou, nesta quinta-feira, aos líderes políticos que estarão presentes na 26.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26) para responderem de forma "eficaz" aos problemas ambientais e garantir assim "esperança" às gerações futuras.

“É essencial que cada um de nós esteja comprometido com esta urgente mudança de direção”, vincou o Papa Francisco, em entrevista à BBC Radio.

Para o Papa Francisco, a cimeira, que começa no próximo domingo, tem um caráter de "urgência", uma vez que visa encontrar uma resposta eficaz à crise climática.

"Os políticos que se encontrarem na COP26, em Glasgow, estarão reunidos de urgência para responder de forma eficaz à atual crise ambiental e, desta forma, dar esperança em concreto para as gerações futuras”, acrescentou.

Esta é a primeira cimeira desde a assinatura do Acordo de Paris em que os países têm de atualizar as contribuições para a diminuição das emissões de gases com efeito de estufa, e, um dos objetivos da reunião é precisamente assegurar que os países de todo o mundo apresentem metas ambiciosas nesse sentido, até 2030.