O Santuário de Fátima registou, até ao momento, 25 positivos à Covid-19 na instituição, confirmou à TVI José Martins, da Autoridade de Saúde de Ourém.

Neste momento temos 25 casos neste surto e é provável que possamos vir a ter mais alguns casos secundários, isto é, casos que se infetaram com os casos positivos", explicou.

No geral, são familiares que conviveram com elementos do coro desta organização religiosa. Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, o Santuário explica que foram realizados 334 testes a colaborados e coralistas.

Todos os casos têm ligação ao coro do Santuário e os colaboradores da Instituição não têm qualquer contacto com os peregrinos. Os pacientes infetados encontram-se em casa, com o devido acompanhamento, e não inspiram, até à data, especiais cuidados. A todos desejamos uma rápida recuperação", refere a nota.

No domingo, o Santuário tinha anunciado a existência de 16 colaboradores internos e externos infetados com Covid-19.

Os 16 casos confirmados de Covid-19 "têm ligação ao caso inicial, integram o coro do Santuário e não estiveram em contacto direto com os peregrinos", referia ainda a informação distribuída no domingo por aquela organização religiosa.

Esta terça-feira, numa atualização à nota de imprensa de domingo, o Santuário diz que, "seguindo as recomendações da Autoridade de Saúde, identificou já todos os contactos diretos com os pacientes infetados dentro da Instituição, enviando-os para casa, para cumprirem o isolamento profilático determinado nestas situações, ainda que tenham testado negativo".

Analisados estes resultados, ouvida a autoridade de saúde competente, com quem o Santuário tem estado em total e estreita articulação, considera-se que o foco de infeção está circunscrito, não estando em causa a segurança e a saúde de colaboradores e peregrinos".

Desta forma, acrescenta, "com um esforço adicional de todos os colaboradores, que o Santuário regista com agrado, não se encerraram serviços e mantém-se todas as celebrações".

O Santuário de Fátima continua a fazer tudo o que for necessário para garantir todas as condições de saúde e segurança de todos os colaboradores e peregrinos. Renovamos o pedido a todos quantos nos visitam para cumprirem as regras de distanciamento social e o uso de máscara nos espaços do Santuário fechados ou com muita gente. Continuaremos atentos e disponíveis para tomar as medidas adequadas e proporcionais às exigências de cada momento, num espírito de serviço e missão, em prol da segurança e da saúde de todos".

Portugal contabiliza pelo menos 1.540 mortos associados à Covid-19 em 39.737 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde.