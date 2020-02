A Fundação Champalimau anunciou, nesta quinta-feira, o cancelamento da conferência Metamorphosis: science, information, planet and democracy devido ao coronavírus.

O evento estava programado para os próximos dias 12 e 13 de março.

A Fundação Champalimaud lamenta anunciar o cancelamento da conferência 'Metamorphosis: science, information, planet and democracy'. Com base nos dados conhecidos até ao momento e as preocupações associadas à disseminação do coronavírus, as Instituições organizadoras tomaram a difícil decisão de não prosseguir com o encontro programado para os dias 12 e 13 de março. Esperamos realizar esta conferência no futuro, informação que confirmaremos com a maior brevidade possível", escreveu a Fundação na sua página no Facebook, nas línguas portuguesa e inglesa.