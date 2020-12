O subdiretor-geral da Direção-Geral da Saúde (DGS) afirmou esta terça-feira que é uma boa notícia que a Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla original) tenha antecipado a avaliação da vacina contra a covid-19. No entanto, para Rui Portugal, é necessário que todas as regras sejam cumpridas "escrupulosamente".

A DGS lembra que existe um plano definido e que está a ser coordenado por especialistas, acrescentando que há flexibilidade para uma adaptação aos prazos.

É muito bom que tenhamos uma antecipação que não traga maior risco em termos de segurança dessa vacina e que as normas europeias sejam cumpridas escrupulosamente", afirmou.

A antecipação da EMA é de oito dias, passando de 29 de dezembro para 21 de dezembro. Assim, a DGS admite uma antecipação do início da vacinação em oito dias, pelo que o programa poderia começar ainda este ano.

A data apontada pelo primeiro-ministro, António Costa, foi 5 de janeiro, admitindo que a vacinação podia começar no dia anterior. Caso se confirme a aprovação da EMA, a DGS admite assim que a vacinação possa começar ainda em 2020.

Portugal regista esta terça-feira mais 84 mortes e 2.638 novos casos de covid-19, segundo o boletim da DGS. O número total de doentes subiu para 353.576, dos quais 5.733 morreram.