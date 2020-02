A mulher do português infetado com coronavírus e que está num navio em quarentena ao largo de Yokohama, no Japão, falou este domingo à TVI e confessou que "continua receosa" pelo marido, apesar do apoio que está a receber das autoridades portuguesas. E confirmou que Adriano Maranhão, o português doente, terá de receber tratamento no Japão antes de ser repatriado. "As autoridades portuguesas já me disseram que não vão trazê-lo", confirmou.

Emanuelle Maranhão lamentou ainda não ter recebido qualquer contacto da empresa proprietária do navio, que deveria já ter acionado um protocolo para tratamento do português doente, que continua "retido na cabine".

Estou tranquila esperando que ele continue forte", desabafou.

A mulher de Adriano Maranhão revelou ainda que lhe foi dito desde início pelas autoridades portuguesas que o doente não poderá vir para Portugal enquanto não tiver tratamento e lamenta porque ele, "neste momento, não está entregue a ninguém", perante a falta de resposta das autoridades japonesas. Só são retirados de imediato do navio em quarentena os doentes com sintomas, e não é esse o caso do português.

Porém, apesar de não ter sintomas, Adriano Maranhão ainda não foi visto por nenhum médico desde que lhe foi comunicado o diagnóstico. "Não fez exames", confirmou a mulher. "Mas não pode esperar até terça ou quarta-feira para ir para um hospital", frisou.

As autoridade japonesas confirmaram este domingo que o português Adriano Maranhão, canalizador no navio Diamond Princess, atracado no porto de Yokohama, teve teste positivo para coronavírus Covid-19, disse à Lusa fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Foi confirmado pelas autoridades de saúde japonesas que a pessoa em causa deu teste positivo. A família está informada, assim como o próprio”, revela fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros numa nota enviada à agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, o ministério está a “insistir junto das autoridades locais para que se proceda à sua transferência para o hospital de referência”, no Japão.