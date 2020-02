O avião da Hi Fly fretado par ir buscar cidadãos europeus, incluindo 17 portugueses, a Wuhan, onde começou o surto de coronavírus, chegou a Hanói, no Vietname, este sábado. Mas, também este sábado, este país suspendeu todas as ligações aéreas com a China.

O voo partiu na quinta-feira de Portugal rumo a Paris e devia ter saído na sexta-feira rumo a Hanói, mas ficou retido na capital francesa e a sua partida foi adiada para este sábado.

Como mostra o site FlightRadar, que monitoriza voos à escala global, o Airbus A380 da Hi Fly aterrou este sábado na capital do Vietname, pelas 5:21 (hora local).

Só que também este sábado, o Vietname decidiu suspender todos as ligações aéreas com a China. A decisão foi divulgada num comunicado do governo.

Este sábado, a China elevou para 259 mortos e quase 12 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em 24 outros países, com as novas notificações na Rússia, Suécia e Espanha.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional.