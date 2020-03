Máscaras respiratórias penduradas no pescoço e na cabeça. Uma mulher vestida de enfermeira a dançar em cima de um balcão. Poses frenéticas em volta de um panfleto da DGS com informações sobre o Covid-19. Estes foram alguns dos momentos que marcaram a Corona Party, uma festa temática dinamizada pelo Esplanada & Bar 75.

Organizada no dia 7 de março, a festa decorreu num espaço fechado, onde é permitido fumar, em Vila Maior, concelho de Santa Maria da Feira.

Nas redes sociais, o bar promoveu o evento, garantindo a oferta de máscaras respiratórias, com a condição de serem de uso obrigatório durante a festa.

Corona Party. Sab 07 Março na Esplanada Bar 75 com o Dj Pedro Sousa, vamos oferecer máscaras à entrada para que estejas preparado para uma contaminação”, lê-se nas redes sociais do estabelecimento.

Durante a noite, chegou mesmo a ser accionada uma emergência pré-hospitalar para o local, tendo sido fotografada uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa perto do bar.

Em comunicado partilhado nas redes sociais, a delegação de Sangueda da Cruz Vermelha esclarece: “No passado dia 07 de Março fomos acionados para uma emergência pré hospitalar num espaço público de diversão noturna. Durante a emergência fomos fotografados sem o conhecimento de tal situação! Neste espaço decorria uma festa alusiva ao Covid-19 e as fotografias da nossa viatura e socorristas foram utilizadas para divulgação privada do evento ali decorrido.”

Em entrevista ao “Jornal N”, o gerente do bar, Raúl Guedes, diz que o tema da festa foi muito discutido entre todo o staff e com alguns clientes.

“Sabíamos que íamos ser muito criticados nas redes sociais. O intuito da festa foi oferecer máscaras clínicas aos clientes, que foram difíceis de arranjar face às ruturas de stocks em diversos locais. Conseguimos oferecer 200 máscaras e alguma informação sobre o Covid-19, presente num flyer”, afirma em entrevista.

Na entrevista, o gerente do Esplanada & Bar 75 afirma que ficou satisfeito com a adesão e com a reação dos clientes.