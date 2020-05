Numa iniciativa promovida pela TVI, Rádio Comercial, Galp e GlobalSport na luta contra a pandemia de Covid-19, o Camião da Esperança percorreu no último mês 3.100 quilómetros, passando por 21 localidades de Norte a Sul do país, com o objetivo de rastrear comunidades com problemas de mobilidade, de forma a contribuir para minimizar o impacto da pandemia em Portugal.

A viagem começou a 18 de abril, em Vila Real, e o projeto propunha-se a realizar cerca de 100 testes por dia. Com passagens por cidades como Chaves, Sabrosa, Almodôvar, Moura, Marvão, Viseu, Évora ou Lisboa, o percurso conheceu fim no dia 17 de maio, no Sabugal.

Foram realizados 2.502 testes, tendo sido registados 46 casos positivos que foram encaminhados para as autoridades de saúde pública competentes e devidamente acompanhados.

Este projeto contou com uma equipa especializada de 14 pessoas, entre eles médicos, enfermeiros, administrativos, preparada para informar e testar os habitantes.

A TVI, Rádio Comercial, Galp, KPMG, Unilabs, Mundipharma, Planetiers World Gathering e GlobalSport, são o grupo de marcas portuguesas que juntaram esforços para intensificar a luta contra o novo coronavírus e levar esperança a quem mais precisa.

Em Portugal, morreram 1.289 pessoas das 30.200 confirmadas como infetadas, e há 7.590

casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.