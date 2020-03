A Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou esta sexta-feira que a utilização de luvas na ruas como medida de prevenção durante a pandemia de Covid-19 não é eficaz.

Isto acontece porque, explica a DGS, se as luvas não forem usadas de forma correta em vez de serem um meio de proteção podem ser um veículo de transmissão do coronavírus.

Além disso, este uso incorreto pode resultar em "oportunidades perdidas para a higienização das mãos".

O mais importante para evitar a transmissão do vírus é lavar as suas mãos com frequência e sempre que estiverem sujas", destaca a DGS.

"O uso de luvas quando não indicado representa um desperdício de recursos", acrescenta-se ainda.

Esta sexta-feira a DGS lançou um manual que, além de reforçar a importância das “boas práticas de higiene e segurança” para prevenir a Covid-19, se debruça sobre a alimentação.

Subdividido em temas, o documento esclarece que não existe transmissão através dos alimentos, mas deixa orientações para o planeamento e a compra de alimentos e seis passos para uma alimentação saudável em tempos de Covid-19.

A DGS informou que há agora seis mortos e 1.020 casos de infetados com o coronavírus em Portugal. Estes dados sobre a pandemia de Covid-19 no país foram divulgados no último boletim da DGS, divulgado esta sexta-feira.