A Ministra da Saúde confirmou, esta quarta-feira em conferência de imprensa, os 59 casos de infeção por coronavírus em Portugal e os 461 casos suspeitos, dos quais 83 aguardam resultados laboratoriais.

De seguida, Marta Temido passou a palavra a Jorge Torgal, membro do Conselho Nacional da Saúde Pública, que fez um breve resumo sobre aquilo que foi discutido durante essa reunião, nomeadamente, sobre o encerramento de escolas, museus e outros equipamentos culturais.

Devem ser reforçadas as medidas de contenção, bem como os meios para a sua implementação. Só se justifica o encerramento total ou parcial de estabelecimentos de ensino público, privados ou sociais, de qualquer nível de ensino, por determinação expressa das autoridades de saúde. Terceiro, não se justifica o encerramento de museus e outros equipamentos culturais a não ser por determinação das autoridades de saúde. Devendo os mesmo adotar medidas de limitação dos visitantes de forma a minimizar o risco de transmissão da doença", disse.

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, acrescentou que não devem ser tomadas "medidas desproporcionadas" e que estas só podem avançar "de acordo com o risco e da avaliação feita pelas autoridades de saúde".

Em cada local, em cada região, as autoridades de saúde analisarão a situação concreta e poderão determinar o encerramento de uma escola, ou de parte de uma escola, ou de várias escolas, se assim se justificar", reforçou.

Sobre o facto de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado o Covid-19 como uma pandemia, Graça Freitas disse que a OMS se limitou a tornar "oficial uma situação circunstâncial epidemiológica que já sabíamos".

Questionada sobre a descoberta de dois casos confirmados com o novo coronavírus em doentes internados no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, explicou que estes surgiram depois de ter sido alterada a definição de caso a nível internacional.

Aquilo que os hospitais fizeram foi ver os seus doentes internados, que tivessem uma pneumonia atípica, e não tendo outra causa conhecida, fizeram a pesquisa para covid".



Marta Temido, Graça Freitas e Jorge Torgal estão em conferência de imprensa, no Ministério da Saúde, a atualizar os números do novo coronavírus em Portugal. A conferência estava agendada para as 18:30 mas só começou às 21:46.