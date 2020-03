A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou na conferência de imprensa conjunta da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Ministério da Saúde, um reforço de meios e medidas a serem adotadas na próxima semana para combater o surto de coronavírus.

De acordo com a ministra, "entrámos numa fase de crescimento exponencial da epidemia" e "é muito importante que todos colaborem nas medidas de contenção".

O isolamento social é uma prática para ser levada a sério", apelou Marta Temido, avisando que, se isto não acontecer, "o sistema de saúde não vai conseguir responder".

"Estamos num momento de contenção e de apelo a que o isolamento social seja mantido e isso é mesmo uma prática que deve ser levada a sério", frisou a ministra da Saúde, apelando ao "civismo" também dos espaços que têm de ser encerrados, lembrando que "há um quadro legal" para esse efeito.

Marta Temido explicou que, com o aumento do número de casos, há um "redesenho dos fluxos de tratamento" e que, se até aqui, todos os doentes com Covid-19 eram internados, agora muitos doentes vão passar também a ser tratados em casa, em ambulatório.

Também as prescrições a doentes crónicos vão ser alargadas para um maior período de tempo.

A ministra adiantou ainda que o Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento emitiu um documento que garante o atendimento nas farmácias através de postigos.

Marta Temido referiu que está ainda a ser redesenhada a testagem em casa e a criação de centros específicos para a realização de testes.

Nesta conferência de imprensa, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, fez um apelo à proteção dos médicos e idosos.

Estamos noutra fase da epidemia. Temos que proteger quem mais precisa", disse Graça Freitas.

Graça Freitas pediu também contenção das famílias nas visitas aos lares.

É uma fase difícil, é uma fase transitória, exige sacríficios a todos", considerou a diretora-geral.

Para os pais que têm crianças pequenas, a DGS considera que o recurso aos avós "não é uma boa opção". No que toca aos jovens, Graça Freitas apelou para terem "consideração" pela vulnerabilidade dos idosos.

O número de casos confirmados por Covid-19 em Portugal aumentou para 169, informou este sábado a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Foram registados mais 57 casos positivos nas últimas 24 horas, sendo estes dados atualizados até às 00:00 de sexta-feira.

Dos 169 casos confirmados, 45 não estão hospitalizados, sendo que 114 pessoas estão internadas, havendo ainda outras 10 internadas nos cuidados intensivos. O boletim da DGS fala em apenas um caso recuperado, sendo que a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, tinha referenciado, em conferência de imprensa, que havia mais casos recuperados.