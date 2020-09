Os diretores escolares pediram, desde o início do mês, a substituição de 250 professores que pertencem a grupos de risco devido à covid-19, segundo informação avançada à Lusa pelo Ministério da Educação.

O Governo criou um espaço na plataforma de recursos humanos das escolas – SIGHRE – que passou a permitir registar quais os docentes que pertencem a grupos de risco relacionados com a pandemia de covid-19.

De acordo com a Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE), desde o início do mês, deram entrada 250 pedidos de substituição com declaração médica recorrendo ao regime excecional de proteção, segundo o DL n.º 10-A/2020”, segundo informações do gabinete do Ministério da Educação.