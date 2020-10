Quarenta alunos de duas turmas do Agrupamento de Escolas de Mogadouro (AEM) foram colocados em isolamento profilático após a deteção de quatro infeções por covid-19 em dois alunos e dois professores, disse esta segunda-feira o presidente da câmara.

Hoje foi feita uma avaliação da situação epidemiológica no AEM e foi anunciada a existência de dois alunos que testaram positivo para a covid-19, para além de dois professores que também testarem positivo para a covid-19", concretizou Francisco Guimarães.

O presidente da Câmara de Mogadouro, no distrito de Bragança, adiantou que os 40 alunos, de duas turmas do 1.º e 2.º ciclo, estão em isolamento desde sábado.

O autarca de Mogadouro, que é também o responsável pela Comissão Distrital de Bragança da Proteção Civil, afirmou que "a situação está controlada, não havendo motivos para alarme social".

Da avaliação que decorreu ao longo da manhã e que juntou a Saúde Pública, Proteção Civil Municipal, AEM, Centro de Saúde e outros agentes locais, foi indicado que "no final da semana, pelo menos 40 alunos vão fazer o teste de despistagem para o novo coronavírus".

Segundo o responsável pela Proteção Civil Municipal, no concelho de Mogadouro há 18 casos ativos de covid-19.

Estamos atentos ao evoluir da situação epidemiológica no concelho para que não seja disseminada na comunidade", vincou o autarca.

Francisco Guimarães alertou para que a população do concelho siga "à risca" as indicações da autorizares de saúde, forças policiais e proteção civil, principalmente pais e encarregados de educação com filhos no AEM.

Pelo concelho de Mogadouro, está a circular um carro com altifalantes a alertar as pessoas para o uso de máscaras, distanciamento social e para seguirem as regras emanadas pela Direção Geral da Saúde (DGS).