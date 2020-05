A ministra da Saúde destacou este sábado, na conferência de imprensa diária sobre a situação epidemiológica relativa à Covid-19 em Portugal, que a curva da mortalidade da doença em Portugal mostra "uma diminuição consistente" desde o dia 15 de abril.

A curva da mortalidade por Covid-19 mostra uma diminuição consistente desde o dia 15 de abril", disse a ministra da Saúde, Marta Temido, este sábado.

A governante disse ainda que o risco de um infetado contaminar outras pessoas indica que continua a ser necessária proteção diária.

Citando dados do Instituto Ricardo Jorge, a governante revelou que o RT, indicador referente ao número médio de casos secundários de contaminação por cada pessoa infetada, se fixou, entre 1 e 5 de maio, em 1,04.

De acordo com a ministra, este valor mostra que o número de novos casos a cada geração é “relativamente constante”.

Assim, defendeu, continua a haver necessidade de “ter os cuidados necessários nos gestos básicos” da vida diária, “especialmente neste período de alívio das medidas de confinamento”.

Portugal regista 1.126 mortos e 27.406 infetados devido à pandemia de Covid-19, segundo o boletim diário da DGS divulgado este sábado.

São mais 12 mortos (um aumento de óbitos de 1,1%) e mais 138 casos de infeção (uma subida de 0,5%), comparativamente com o balanço anterior.

Portugal nunca utilizou a sua capacidade total em cuidados intensivos

A ministra da Saúde disse ainda que a capacidade do país na área dos cuidados intensivos ainda não foi totalmente utilizada e destacou o aumento de 35% destas camas em 60 dias.

Nós nunca chegámos a utilizar o total da nossa capacidade na resposta à Covid-19”, declarou a responsável,.

"E estamos a utilizar este momento de necessidade de melhorar a resposta do país para um eventual recrudescimento do surto e também para acomodar, em simultâneo, a retoma da atividade do Serviço Nacional de Saúde [SNS], de forma a nos aproximarmos daquilo que é a meta, que é ficarmos na média europeia de 11,5 camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes”, acrescentou a governante.

Reagindo à notícia do semanário Expresso, que dá conta que o SNS não aguentaria um pico do novo coronavírus superior ao que foi registado no país em abril, Marta Temido destacou os esforços feitos pelo país para “aquisição de equipamentos e de alocação de recursos humanos” aos serviços de cuidados intensivos, mencionando um “aumento de 35% em cerca de 60 dias” das camas ali disponíveis.

“Passámos de cerca de 528 camas de adultos […], para 713”, precisou a responsável, assegurando que o executivo vai continuar “a alargar” a capacidade do país no que toca aos cuidados intensivos.

Porém admitiu que “não está tudo feito” nestes serviços, nomeadamente em termos de equipamentos, o que atribuiu aos “constrangimentos vários” na aquisição de material, que estão a atrasar as entregas, nomeadamente de ventiladores.

