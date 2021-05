Cerca de 40% dos doentes cardíacos deixaram de ir às consultas da especialidade devido à pandemia, mas após a vacinação o cenário mudou e regista-se agora uma procura destes cuidados superior ao normal.

Os dados foram esta segunda-feira avançados pela Fundação Portuguesa de Cardiologia (FPC), que em abril fez um estudo, junto de mil portugueses em Portugal continental, com mais de 18 anos, para perceber o motivo do decréscimo destes doentes nas consultas desde o início da pandemia, algumas canceladas pelos próprios e outras suspensas pelas unidades de saúde.

Segundo Manuel Carrageta, "estes doentes sofreram muito em termos de complicações, por não terem assistência devida" e "deixaram de ser tratados adequadamente", por perceberem que em caso de infeção as consequências seriam mais nocivas e por isso recolheram-se em casa.

As pessoas tinham mais medo da covid-19 do que da sua própria doença. Isso levou a um aumento da mortalidade", referiu o cardiologista, segundo o qual as doenças coronárias são responsáveis por um terço do total das mortes da população portuguesa, embora não tenha disponíveis os dados parcelares para fazer a análise do último ano.