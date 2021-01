As Forças Armadas alemãs vão enviar profissionais de saúde e equipamentos médicos para Portugal, anunciou o governo alemão este domingo.

De acordo com a Reuters, que cita fonte do ministério de Defesa alemão, os detalhes, nomeadamente em termos do número de médicos e de equipamento que chegará ao país, será conhecido no início da próxima semana.

"Iremos apoiar Portugal com profissionais de saúde e quipamento", disse a fonte do Executivo de Angela Merkel.