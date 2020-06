O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, admite que possam existir 1.900 pessoas infetadas com Covid-19 no concelho, quando os números oficiais apontam para 789 casos confirmados, segundo a última atualização das autoridades locais, que difere da última atualização da Direção-Geral da Saúde (730 casos).

Segundo o que foi escrito pelo autarca através das redes sociais, esta hipótese baseia-se na realização dos testes serológicos à população cascalense.

Ao todo, estão programados cerca de 20 mil testes, dos quais 6.500 já foram realizados. Carlos Carreiras revela que apenas 59 dos cidadãos testados acusaram positivo para algum tipo de contacto com a doença Covid-19, o que corresponde a 0,9% dos testes serológicos feitos.

Esta percentagem de cidadãos embora seja um número muito reduzido está em linha com o estudo realizado por amostragem que deu 0,7%, bem como com outros estudos europeus que apresentaram resultados entre 0,7% e os 1,1%", refere o autarca.

Foi o próprio Carlos Carreiras a fazer as contas, revelando que, se a taxa de incidência do vírus em Cascais for de 1%, isso significa que podem estar infetados 1.900 dos 214 mil habitantes do concelho.

O autarca refere que "este raciocínio vale para Cascais como para todo o país e significa que há muitos que não apresentam sintomas e que vamos ter de viver com o vírus ainda mais uns meses".