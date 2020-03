O arquipélago dos Açores contabiliza, até às 11:00 desta quarta-feira (12:00 em Lisboa), 22 casos de infeção pelo novo coronavírus. A Autoridade de Saúde Regional informa que foram diagnosticados mais cinco casos positivos de Covid-19 na região, de acordo com as análises realizadas no Serviço Especializado de Epidemiologia e Biologia Molecular, do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

Os novos casos positivos são dois detetados na ilha Terceira, dois no Faial e um em São Miguel. Todos apresentam situação clínica estável e estão, de momento, no domicílio.

Na Terceira, trata-se de dois indivíduos do sexo masculino, de 25 anos e 29 anos. O primeiro teve contacto com dois casos positivos registados na ilha, enquanto o segundo fez o mesmo voo do grupo de participantes no cruzeiro ao Dubai, realizado entre 7 e 14 de março, no navio MSC Belissima.

Os casos confirmados no Faial são uma mulher de 67 anos e homem de 38 anos, ambos com passagem recente pela cidade do Porto.

O caso confirmado em São Miguel é uma mulher, de 30 anos, que participou no referido cruzeiro ao Dubai.

Até à data, foram detetados na Região 22 casos positivos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, sendo seis na ilha Terceira, três no Faial, sete em São Jorge, cinco em São Miguel e um no Pico.

Estes números não estão ainda refletidos no boletim divulgado pela DGS, que contabiliza 17 infetados nos Açores e é fechado às 00:00.