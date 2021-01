A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) considerou esta segunda-feira que "só a antecipação imediata" do processo de vacinação dos bombeiros poderá salvaguardar as dificuldades sentidas por estes elementos que atuam na primeira linha do combate à pandemia de covid-19.

Em comunicado, a LBP entende que só assim os bombeiros poderão manter-se na primeira linha da frente e corresponder ao aumento, em número e complexidade, de pedidos de intervenção no combate à pandemia.

Por outro lado - diz ainda a LBP - o acelerar do processo de vacinação será "única forma de debelar ou pelo menos mitigar a indisponibilidade do número de bombeiros que se encontram infetados com a covid-19".

Em nome dos bombeiros portugueses, a LBP dirige a todos os outros profissionais da linha da frente "uma palavra de respeito e incentivo", reiterando que os bombeiros também se manterão na primeira linha para em conjunto vencerem a pandemia.

Também a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) exigiu a vacinação das equipas que lidam com doentes covid, alertando que há cada vez mais bombeiros infetados com o novo coronavírus e que há um risco de alguns quartéis fecharem.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.031.048 mortos resultantes de mais de 94,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.