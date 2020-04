Um casal infetado com Covid-19 viajou para uma segunda habitação no Algarve, contra todas as recomendações das autoridades de saúde.

Foi já depois de se terem deslocado a esta casa de férias em Portimão que se soube que o homem e a mulher tinham o novo coronavírus.

Recorde-se que Portugal está em estado de emergência desde 22 de março devido à pandemia de Covid-19 e os portugueses têm o dever geral de recolhimento.

O receio das viagens não essenciais, nomeadamente, para segundas habitações foi uma preocupação no período da Páscoa, durante o qual os cidadãos não podiam sair do concelho de residência.

Portugal regista 762 mortes por Covid-19, com um total de 21.379 casos confirmados, segundo o último balanço da Direção-Geral da Saúde.

O número de casos recuperados é de 917.