O Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho só permitirá, a partir de sábado, visitas a doentes a quem for portador de um certificado digital covid-19, disse hoje à Lusa fonte daquela unidade de saúde.

A medida, que vai juntar-se às já tomadas assim que se instalou a pandemia em Portugal, entra em vigor no sábado e abrange os agendamentos já efetuados para visitas, acrescenta a fonte.

O hospital justifica o reforço das medidas de segurança “uma vez que os números têm vindo a aumentar, registando neste momento o hospital 20 doentes covid internados em enfermaria normal e cinco em cuidados intensivos”, contra os “seis doentes internados, um em cuidados intensivos, verificados na semana passada”.

O hospital aceita um dos três modelos de certificado digital, seja de confirmação de vacinação completa, de testagem ou de recuperação da doença, confirmou a fonte.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.013.756 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.142 pessoas e foram registados 902.489 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.