O secretário de Estado e da Saúde afirmou esta sexta-feira que existem cerca de mil idosos e 2.100 funcionários em instituições que ainda não foram vacinados, destacando que a Task-force está “muito atenta a esses processos”.

A notícia tinha sido avançada pelo Jornal Público e foi confirmada por António Lacerda Sales, no dia em que Portugal atingiu a meta de vacinar 70% da população com uma dose - 60,5% já completou o processo. Sobre este assunto, Sales diz que tem havido um esforço por parte do Governo para "apertar cada vez mais a malha da rede".

Não significa que nessa malha não possam passar alguma dessas situações", aponta, referindo-se a esta população de risco que continua por imunizar.

O governante disse ainda que não acredita na possibilidade de uma terceira dose ser aplicada este ano, referindo que essa hipótese "ainda não está na mesa".

Não devemos criar expectativas, precisamos de robustez científica, de dados consolidados e tomar uma decisão só depois de podermos ouvir os nossos organismos técnicos, nomeadamente a DGS", afirma.

O governante foi ainda questionado sobre a possibilidade da realização em massa de testes de imunidade, mas sobre este ponto lembrou que "há vários tipos de imunidade.A existência de anticorpos, só por si, não significa que a pessoa tem imunidade. Há aspectos técnicos que precisam de ser tratados".

No entanto, sublinha, "em ciência tudo é uma possibilidade, e é uma realidade ajustável dinamicamente todos os dias".

António Lacerda Sales abordou ainda o discurso que esta quinta-feira o Presidente da República deu sobre a vacinação dos mais novos - Marcelo voltou a insistir na imunização de todos os jovens entre os 12 e os 15 anos, "como na Madeira".

Daquilo que eu interpretei, foi a enorme convergência àquilo que estamos a fazer, que é ganhar algum tempo para tomar uma decisão. Estamos à espera da decisão da DGS. Estamos preparados para vacinar as pessoas dos 12 aos 15 anos saudáveis ainda antes do ano letivo, se for essa a decisão da DGS. Venha o mais rápido possível essa decisão", apela.

Para o governante, o "senhor Presidente quer, como todos os outros portugueses, ver o maior número da população imunizada".