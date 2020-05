Portugal inicia esta segunda-feira o primeiro “dia útil” da situação de calamidade devido à pandemia de Covid-19, com a reabertura condicionada de lojas, cabeleireiros, livrarias e comércio automóvel.

O uso obrigatório de máscara nas lojas até 200 metros quadrados com porta aberta para a rua é uma das condições, enquanto nos cabeleireiros e similares o atendimento é feito por marcação.

Nos espaços fechados, a lotação máxima é de cinco pessoas por 100 metros quadrados.

As repartições de finanças e conservatórias também abrem, entre outros serviços públicos, com atendimento por marcação prévia e uso obrigatório de máscara.

Também esta segunda-feira vão reabrir as bibliotecas e passará a existir a possibilidade de prática de desportos individuais ao ar livre.

As livrarias de rua, independentemente da sua área, podem também abrir ao público, no âmbito do regresso à atividade do comércio local, assim como jardins e espaços exteriores de museus, palácios e monumentos.

Passa também a ser possível a presença de familiares em funerais.

O uso de máscaras ou viseiras em transportes públicos e em supermercados é obrigatório desde domingo, uma medida de proteção que se estende também a estabelecimentos de ensino e creches, quando reabrirem, para funcionários docentes e não docentes e alunos maiores de 6 anos.

Após 45 dias consecutivos em estado de emergência, desde 19 de março, e face ao abrandamento de novos casos, Portugal encontra-se agora em situação de calamidade, numa altura em que o país contabiliza 1.043 mortes associadas à covid-19 em mais de 25 mil casos confirmados de infeção.

A nível global, a pandemia provocou mais de 245 mil mortos e infetou mais de 3,4 milhões de pessoas, desde que o novo coronavírus foi detetado em dezembro, na China.

Lojas CTT com horário alargado para assegurar serviço

Os CTT informaram esta segunda-feira que as suas lojas vão funcionar em horário alargado, “para assegurar a prestação do serviço à população”, no contexto da pandemia de Covid-19.

De acordo com um comunicado enviado pela empresa, as lojas CTT vão estar em funcionamento, nos dias úteis, entre as 09:00 e as 13:30 e entre as 14:30 e as 17:30, à exceção das que estão em espaços comerciais e aeroportos, onde se aplica o horário do espaço onde estão inseridas.

O atendimento vai continuar a ser feito à porta fechada, “de forma a minimizar a permanência de clientes em loja e para garantir o distanciamento entre cada cliente”, refere a empresa de distribuição de correio.

Assim, apenas podem permanecer na loja os clientes que estão a ser atendidos e a fila de espera será feita à porta.

Os clientes terão de utilizar máscara no interior das lojas e os colaboradores dos CTT poderão usar máscara, luvas e gel desinfetante.

Os CTT lembram ainda que estão encerradas as lojas do Aeroporto das Lajes, na ilha Terceira, Açores, da Loja do Cidadão de Lisboa – Laranjeiras e da Loja do Cidadão de Odivelas, devido ao encerramento daqueles espaços.

Relativamente aos Pontos CTT (Postos de Correio), a empresa informa que poderão existir alterações nos horários de funcionamento ou o seu encerramento, por decisão dos parceiros dos CTT na prestação deste serviço.