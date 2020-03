O programa Covid-19 Consultório acompanha ao detalhe a progressão do novo coronavírus, num dia em que Portugal ultrapassou a barreira dos quatro mil casos confirmados.

O médico de saúde pública Gustavo Tato Borges juntou-se esta quinta-feira ao programa Covid-19 Consultório para esclarecer as mais relevantes questões relativas à pandemia gerada pelo novo coronavírus.

Também Telmo Semião foi convidado esta quinta-feira-feira ao programa para responder a perguntas relativas aos direitos e deveres dos trabalhadores em tempo de estado de emergência devido à pandemia de Covid-19.

O que significa a suspensão do pagamento dos créditos?

Como medida para combater o impacto económico do novo coronavírus, o Governo anunciou a suspensão do pagamento de créditos. Telmo Semião explicou o que realmente isso significa para os cidadãos portugueses.

Da forma como está previsto, significa que durante um período máximo até seis meses pode haver a suspensão do pagamento dos créditos no seu todo, embora possa haver bancos com regras diferentes”, afirmou o especialista em direito laboral.

Durante o período previsto, os seis meses anunciados pelo Governo, não há a obrigação do pagamento de créditos, incluindo juros e capital.

Quanto às condições, Telmo Semião revelou que os desempregados, os trabalhadores abrangidos pelo regime de lay-off, as pessoas que trabalham em empresas que foram obrigadas a encerrar por ordem do Governo ou da autoridade de saúde e as pessoas infetadas por Covid-19 estão habilitados a aceder à suspensão do pagamento de créditos.

Estas pessoas estão habilitadas a poder pedir a suspensão dos créditos de empréstimo à habitação”, sublinhou.

Os contratos de arrendamento vão ter algum tipo de carência?

O executivo chefiado por António Costa propôs também uma série de medidas apoiar as pessoas que arrendam casa. Para o especialista em direito laboral, as medidas avançadas são “demasiado genéricas” para tecer grandes comentários.

A medida, que ainda está sujeita a aprovação em Assembleia da República, prevê uma suspensão do pagamento de rendas habitacionais e não habitacionais durante o período do estado de emergência.

No entanto, Telmo Semião diz que, a ser aprovada, a medida também só deverá afetar as pessoas diretamente afetadas com a pandemia de Covid-19, uma vez que “nem todos os trabalhadores serão prejudicados a nível de trabalho”.

Não vou conseguir pagar o IMI e IRS porque estou de baixa médica, que posso fazer?

Á partida, não está previsto, para já, o adiamento deste tipo de impostos. Refiro-me ao IRS, IMI e IUC. Não há informação de que possa haver uma suspensão ou um adiamento do seu pagamento”, explicou Telmo Semião.

Se o sns24 enviar mensagem com requisição para fazer o teste, a quem ligamos para marcar?

Um dos espetadores do Covid-19 Consultório afirmou ter sido contactado pela linha SNS24 a requisitar a realização de análises para deteção de Covid-19. O médico de saúde pública Gustavo Tato Borges explicou que, caso isso aconteça, há três caminhos a seguir.

Pode receber uma segunda mensagem ou um e-mail com a listagem das instituições onde pode ir ou a quem deve ligar”, afirmou.

Poderá também vir a ser contactado diretamente pelo local de rastreio identificado e definido pela Administração Regional de Saúde da sua área de residência.

Em último caso, terá de se dirigir a um hospital distrital para fazer o teste.

À partida, dentro da próxima semana, deverão começar a ser contactados. Entretanto, deve-se manter resguardado, evitar contactos sociais em casa”, disse.

Contactei com um infetado, mas estive em isolamento 14 dias, o que devo fazer?

Com o multiplicar do número de casos confirmados em Portugal, é natural que o número de pessoas que conhecem ou contactaram com alguém que está infetado também aumentará. Gustavo Tato Borges relembrou que existem dois casos específicos de vigilância das autoridades de saúde.

Temos os casos confirmados que estão em casa a recuperar. Esses, ao fim de 14 dias devem fazer um teste e, ao fim de 24 horas, um segundo. Estando os dois negativos têm alta”, esclareceu.

O outro caso é o das pessoas que entraram em contacto com alguém infetado e que, por esse motivo, estão em isolamento. Esses casos, de contactos com infetados, mas que nunca desenvolveram sintomas, ao fim de 14 dias de isolamento recebem. Nestes casos, não é necessário fazer qualquer teste no final do período de isolamento.

Que tipo de proteção devo ter quando vou ao hospital?

Várias pessoas têm a necessidade de ir ao hospital com frequência, como é o caso das pessoas que têm de fazer transfusões de sangue. De que forma devem proceder?

Os hospitais estão todos adaptados à realidade do Covid-19. Têm áreas destinadas a pessoas com infeções respiratórias e têm também uma zona no serviço de urgências, separada, para as pessoas que vão por outros contextos”, afirmou.

As pessoas que, tal como a espetadora que colocou a questão, vão aos hospitais utilizar serviços que não as urgências, correm “menos riscos”, de acordo com o médico de saúde pública, uma vez que se encontram separados da zona de infetados do Covid-19.

Sou recibo verde. Tenho direito a que apoios da segurança social?

Os trabalhadores a recibos verdes também têm direito a dois tipos de apoio. Para isso, precisam de preencher alguns requisitos, como não ter dívidas à Segurança Social e às Finanças e ter, nos últimos 12 meses, pelo menos três meses consecutivos de descontos para Segurança Social.

Caso preencha os requisitos, poderá ter as faltas justificadas e remuneradas para apoio a um filho menor de 12 anos que frequente uma escola que esteja encerrada. Também terá acesso ao regime de paragem de atividade, caso tenha havido uma queda na faturação superior a 40% nos últimos 30 dias, comparativamente com os dois meses anteriores.

Qual o número de infetados para considerar que atingimos o pico?

A Direção-Geral da Saúde prevê que Portugal atinja o pico da pandemia em maio. No entanto, o médico de saúde pública Gustavo Tato Borges relembra que não “há um número absoluto”.

Isto tem que ver com a evolução da doença e do número de casos infetados”, afirmou.

Portugal irá registar um aumento do número de novos casos confirmados, na ordem dos 20% a 30%, e quando esse número de novos casos começar a diminuir, só aí estará ultrapassado o pico da doença.

O que podemos para evitar a propagação da doença nos lares de idosos?

Várias noticias de casos confirmados no interior de lares têm sido reportadas. Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, pediu a intervenção das comunidades nos lares para que a propagação não se dê tão rapidamente entre os mais velhos.

O que podemos fazer é não visitar os nossos idosos nos lares. Não vamos lá, ponto final”, sublinhou Gustavo Tato Borges.

O médico de saúde pública apelou a que os enfermeiros trabalhem exclusivamente nos lares, evitando o máximo de contactos sociais possíveis.