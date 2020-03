A Europa é o novo epicentro do novo coronavírus. Em Portugal o número de infetados subiu para 112 e o número de suspeitos subiu para 1308. Existem, ainda, mais de cinco mil pessoas em situação de vigilância.

Ricardo Mexia, da Associação de Médicos de Saúde Pública, veio esta sexta-feira ao programa Covid-19 Consultório, onde analisou a evolução dos números em Portugal e respondeu às perguntas que mais preocupam os portugueses. Para o médico, este é um cenário que deixa as autoridades de Saúde “muito apreensivas”.

São mais de cinco mil pessoas em vigilância e mais de 1300 suspeitos, algo que, tendo em conta os casos dos outros países, “são dados muito preocupantes”.

Portugal tem uma população muito envelhecida e o novo coronavírus é particularmente letal nesse grupo etário. Um dos espetadores da TVI questionou Ricardo Mexia sobre que cuidados este grupo de risco deverá ter caso julguem estar infetados.

As pessoas com uma idade mais avançada devem ter uma cautela adicional. Não devem frequentar espaços com grandes aglomerações de pessoas, principalmente de doentes, evitando as visitas aos hospitais. Lavar as mãos por, pelo menos, 20 segundos”, explicou.