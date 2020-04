É empregada doméstica e não sabe a que apoios tem direito? Não sabe se deve ou não cumprir o calendário de vacinação? Telmo Semião, Gustavo Tato Borges juntaram-se para responder a algumas das mais relevantes perguntas sobre o efeito da pandemia de Covid-19 na saúde, na economia e na educação.

Num momento em que o número de infetados em Portugal atingiu os 17.448, registando-se 567 vítimas mortais, o especialista em saúde pública Gustavo Tato Borges e o advogado Telmo Semião juntaram-se esta terça-feira para responder a algumas das mais relevantes perguntas sobre o impacto da pandemia na saúde e no emprego.

Sou empregada doméstica e faço descontos. Que apoios tenho?

Muitas questões têm sido colocadas à TVI sobre a situação das empregadas domésticas, quer dos empregadores, quer das empregadas. O especialista em direito laboral Telmo Semião esclareceu que caso a trabalhadora efetue descontos terá acesso ao apoio extraordinário de apoio à família.

O advogado afirmou ainda que existe o apoio de redução de atividade para os trabalhadores que tiveram de parar a atividade por causa da pandemia de Covid-19, informação que se encontra disponível no site da Segurança Social.

Temos ordem para fazer testes, mas não consigo. Como posso resolver?

As linhas telefónicas disponíveis para o Covid-19 estão perante uma sobrecarga nunca antes vista. Muitas pessoas têm relatado problemas em entrar em contacto com estas linhas. O médico Gustavo Tato Borges afirma que, nesse caso, no caso do norte do país, é pedido aos médicos que entreguem um documento PDF com o pedido ao centro que irá fazer o teste ao paciente, que deverá entrar em contacto com ele.

Tenho um voo para julho e temo que a situação se prolongue. Posso pedir já o reembolso?

Muitas pessoas agendaram antecipadamente as suas férias para 2020, antes mesmo de a pandemia se propagar por todo o mundo. Telmo Semião esclareceu que, caso tenha sido o próprio a pedir o reembolso da viagem, poderá ter algumas penalizações, algo que não acontecerá caso seja a própria companhia aérea a cancelar o voo.

No entanto, sublinha, que a política de reembolso varia de companhia para companhia. Por isso, o melhor a fazer é informar-se junto da companhia aérea para perceber se será penalizado caso queira o reaver o seu dinheiro.

Calendário de vacinação deve ser cumprido ou é melhor adiar?

Telmo Semião foi claro: deve ser cumprido. A diretora-geral da Saúde já o afirmou várias vezes, as crianças e os adultos com as vacinas em atraso devem ser vacinados. Os centros de saúde em Portugal já se encontram preparados com uma área para doentes de Covid-19 e pacientes sem Covid-19, de forma a acautelar a propagação entre doentes.

As crianças passam a estudar em casa. Como cuidar de mim para cuidar deles?

A TVI falou com a psicóloga Ana Ribas para tirar várias dúvidas sobre como lidar com este novo contexto de ensino em fase de pandemia de Covid-19. Ana Ribas explicou que é muito importante estarmos “tranquilos” para poder demonstrar “segurança” sobre o momento para as crianças.

Outro dos aspetos importantes, esclarece, é ter expectativas equilibradas, aliando esse fator a uma rotina equilibrada. Esses são fatores importantes para os pais poderem ajudar os seus filhos a criar uma autonomização do estudo, para que o passem a fazer sozinhos.