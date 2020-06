Um novo caso positivo de Covid-19 foi detetado nos Açores, referente a um homem que viajou recentemente do território continental e regressou na terça-feira a Lisboa, anunciou esta quarta-feira a Autoridade de Saúde da região.

Após resultados laboratoriais inconclusivos, foi diagnosticada na terça-feira a infeção provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2", explicou a autoridade de saúde açoriana, frisando que, "pesem embora o acompanhamento e as orientações fornecidas pela delegação de saúde concelhia, o indivíduo viajou terça-feira para Lisboa, encontrando-se atualmente em território continental".

No seu comunicado diário, a entidade diz que este caso positivo na ilha de São Miguel foi diagnosticado na sequência "das 803 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região nas últimas 24 horas".

Em causa está um homem de 27 anos que "desembarcou recentemente na Região Autónoma dos Açores proveniente de ligação aérea com o território continental".

Durante a sua permanência na região, e segundo a Autoridade de Saúde dos Açores, o homem "coabitou com dois residentes que foram já testados para despiste de infeção por SARS-CoV-2, tendo os seus resultados sido negativos".

Ainda de acordo com o comunicado, o homem "apresenta situação clínica estável e foram já diligenciados, pela delegação de saúde concelhia, os procedimentos definidos para caso confirmado e de vigilância de contactos próximos, em articulação com as autoridades de saúde do território continental".

Vão ser "testados os contactos próximos identificados na ilha de São Miguel", avança a entidade.

Até ao momento, foram detetados na região 151 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, estando três casos ativos: estes dois em São Miguel e um na Terceira.

No arquipélago, 130 pessoas recuperaram, 16 morreram e duas regressaram a Portugal continental.