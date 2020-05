Nove profissionais de saúde e três doentes do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, foram diagnosticados com Covid-19, afirmou esta quarta-feira a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, referindo que ainda há 25 análises em curso. A confirmação surge depois de a TVI ter avançado que existia um foco de infeção no serviço de pneumologia daquela unidade hospitalar.

Há nove profissionais de saúde que testaram positivo, 35 que testaram negativo e 25 análises ainda em curso", afirmou a responsável da Direção-Geral da Saúde, na conferência de imprensa relativa ao ponto da situação de Covid-19 em Portugal.

De acordo com Graça Freitas, três dos doentes internados já foram transferidos para unidades dedicadas a pessoas com Covid-19, frisando que "a situação neste momento é estável".

A TVI avançou que havia pelo menos dez casos positivos, entre profissionais de saúde, assistentes operacionais e pacientes, no internamento de pneumologia do hospital, sendo que a Direção-Geral da Saúde tinha apenas confirmado dois casos na terça-feira.

Em Portugal, morreram 1.263 pessoas das 29.660 confirmadas como infetadas, e há 6.452 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.