A Direção-Geral da Saúde informou que há seis mortos e 1.020 casos de infetados com o coronavírus em Portugal. Estes dados sobre a pandemia de Covid-19 no país foram divulgados no último boletim da DGS, divulgado esta sexta-feira.

Há agora registo de dois mortos na região de Lisboa, dois mortos na região Centro, um morto no Norte e um morto no Algarve.

Em relação ao número de casos confirmados, o número subiu de 785 para 1.020, ou seja, foram registados 235 novos casos nas últimas 24 horas. Há 850 pessoas que aguardam os resultados das análises laboratoriais e há 9008 contactos sob vigilância das autoridades.

Há agora 506 casos confirmados no Norte do país (mais 125), 361 na região de Lisboa (mais 93), 106 no Centro (mais 20), dois casos no Alentejo, 29 casos no Algarve (mais quatro), três nos Açores e um na Madeira.

O número de doentes internados subiu de 89 para 126 (mais 37) e o número de internados em cuidados intensivos subiu de 20 para 26.

Os casos recuperados subiram de três para cinco.

As cadeias de transmissão ativas continuam a ser 24.

Os Emirados Árabes Unidos e a Índia juntam-se à lista das origens dos casos importados que agora é a seguinte: Alemanha/Áustria (1), em Andorra (2), Bélgica (1), Emirados Árabes Unidos (1) Espanha (31), França (24), Itália (20), Irão (1), Países Baixos (2), Reino Unido (3) e Suíça (8).

Desde 1 de janeiro, já foram registados 7.732 casos suspeitos de Covid-19 em Portugal.