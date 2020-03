O presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE) criticou esta quarta-feira a “não decisão” da Direção-Geral da Saúde de encerrar as escolas casuisticamente, alertando para o perigo de disseminação do vírus que poderá obrigar “a decisões fundamentalistas”.

O Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) recomendou esta quarta-feira que só devem ser encerradas escolas públicas ou privadas por determinação das autoridades de saúde, uma posição saudada pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, que confirmou que o encerramento será feito de forma casuística "analisando o risco, caso a caso, situação a situação".

Para o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Manuel Pereira, o anúncio feito quarta-feira é “uma não decisão”.

Eu acho que provavelmente não estão a tomar as decisões mais corretas atendendo à gravidade da situação”, disse Manuel Pereira, lembrando as conversas recentes com professores italianos que têm defendido que a situação no seu país poderia ser diferente se tivessem sido tomado medidas mais cedo.