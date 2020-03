O DJ Marco Almeida é um dos últimos casos confirmados de Covid-19. Está internado no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, depois de ter sido confirmado que tinha contraído a doença.

O músico, natural da Figueira da Foz, contactou com várias pessoas durante o fim de semana anterior ao internamento. Depois de ter atuado no Hard Club, no Porto, na sexta-feira, esteve num batizado, no sábado.

O DJ partilhou, através do seu Instagram, um vídeo onde dava conta da sua situação, afirmando que, apesar de estar infetado com o novo coronavírus, não apresenta sintomas.

Não há problema nenhum. Não tenho tosse, não tenho febre, não tenho nada", refere.

Às pessoas que estão em casa, Marco Almeida aconselha que fiquem em casa, mesmo que não façam parte de grupos de risco.

Neste momento existem 41 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, estando grande parte internados em hospitais da região do Porto.