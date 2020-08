Os doentes de covid-19 que estão em casa a recuperar vão poder reportar ao médico ou enfermeiro a evolução do seu estado, aliviando a pressão sobre os profissionais de saúde, anunciou esta segunda-feira o Governo.

Esta segunda-feira vai ser publicada uma atualização de uma norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) que, “entre outras coisas, permitirá aos doentes a recuperar ao domicílio fazer auto-reporte”, afirmou o secretário de estado da Saúde, António Lacerda Sales, durante a conferência de imprensa da DGS de balanço sobre a evolução da pandemia de covid-19.

A diretora-geral da Saúde acrescentou que a medida se destina apenas aos doentes que cumpram um conjunto de condições: “A primeira condição é o seu quadro clínico ser estável”, sublinhou Graça Freitas, acrescentado que têm de ter menos de 60 anos e ter capacidade de utilizar ferramentas tecnológicas.

Ou seja, as equipas de saúde fazem uma triagem prévia dos doentes que estão em casa e decidem quem está em condições para poder fazer em auto-reporte.

Uma pessoa que cumpra os vários requisitos previstos na norma pode ir à plataforma TraceCovid reportar os seus sintomas ou falta deles: “Se está bem, se tem tosse se tem febre, se melhorou ou piorou”, explicou Graça Freitas.

A partir desse reporte, as equipas de saúde verificam se é necessário outro tipo de intervenção. Sendo que dar os resultados dos testes assim como dar alta ao doente continua a ser uma tarefa dos profissionais de saúde.

O secretário de estado explicou que esta alteração “vai aliviar a pressão sobre os profissionais de saúde, nomeadamente médicos de família, o que lhes permitirá direcionar o tempo disponível para outras atividades igualmente relevantes, não decorando o caráter primordial desta tarefa”.

Durante a conferência de imprensa, o secretário de estado recordou ainda a evolução do combate à pandemia de covid-19 desde março deste ano, sublinhando que em agosto foram ultrapassados os dois milhões de testes.

Diariamente, durante este mês, realizou-se uma média de 13.700 testes, segundo números avançados por António Lacerda Sales.

DGS só reduz período de isolamento com "evidência cientifica robusta"

A diretora-geral da Saúde defendeu que seria “extraordinariamente positivo” reduzir o período de isolamento de 14 para 10 dias devido ao contágio de covid-19, mas que esse tempo só será encurtado se houver uma “evidência científica robusta”.

Temos grandes expectativas, nós e toda a comunidade em todo o mundo, que venha a ser claramente estabelecimento que o período de contágio é muito pequeno a partir dos 10 dias de início de sintomas ou contacto com caso de doente”, afirmou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, durante a conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia de covid-19 em Portugal.

Questionada sobre uma eventual redução do período de isolamento de 14 para dez dias, Graça Freitas reconheceu que “seria extraordinariamente positivo poder diminuir o número de dias”, mas que é preciso primeiro haver “evidência científica robusta”.

Os 14 dias correspondem ao número máximo de dias considerado para incubação desde o início da pandemia: “Sempre se disse que esse era o período de incubação”, recordou Graça Freitas.

Vemos com muita expectativa positiva poder encontrar esse período, mas vamos ver se há essa evidencia”, concluiu.

Três mortos e 244 novas infeções associadas à covid-19 foram registados nas últimas 24 horas em Portugal, estando agora contabilizados 58.012 casos desde o início da pandemia, segundo o boletim epidemiológico da DGS hoje divulgado.

O número de vítimas mortais da pandemia em Portugal é hoje de 1.822, tendo sido dados como recuperados 41.961 doentes (mais 76).

De acordo com os dados da DGS, as três vítimas mortais foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza 29.921 casos (mais 137) e 666 mortos.

Três mortos e 244 novas infeções associadas à covid-19 foram registados nas últimas 24 horas em Portugal, estando agora contabilizados 58.012 casos desde o início da pandemia, segundo o boletim epidemiológico da DGS.

O número de vítimas mortais da pandemia em Portugal é de 1.822, tendo sido dados como recuperados 41.961 doentes (mais 76).