A ministra da Saúde, Marta Temido, confirmou, esta terça-feira numa conferência de imprensa da Direção-Geral de Saúde (DGS), que o número de pessoas infetadas com o novo coronavírus em Portugal é de 41.

O número de casos suspeitos situa-se agora nos 375, estando 83 pessoas a aguardar resultados laboratoriais. Existem neste momento 667 pessoas sob vigilância.

Este é, portanto, um momento difícil que acreditamos que só conseguiremos enfrentar senão deixarmos deslaçar a coesão social", disse Marta Temido.

É fundamental que todos respeitem as orientações, informações e aconselhamentos das autoridades de saúde", acrescentou.

Reforçou ainda que aquilo que as autoridades de saúde determinam é aquilo que é necessário para "proteger situações de risco. Portanto, as medidas são as proporcionalmente adequadas a garantir aquilo que é a saúde pública".

O Ministério da Saúde decidiu convocar uma nova reunião do Conselho Nacional de Saúde para quarta-feira às 15:00.

Marta Temido esclareceu que tanto o Governo como a DGS está a trabalhar para a eventualidade de Portugal passar da fase de "contenção alargada" para a fase de "mitigação", a mais grave da escala que tem apenas três níveis.

Estamos aqui a combinar, sob o ponto de vista da gestão política do processo, dois tipos de medidas. Ao mesmo tempo que estamos ainda a procurar conter, conter, conter, estamos também a preparar-nos para uma fase a seguir, de mitigação, que poderemos vir a ter um afluxo maior aos serviços de saúde".

Outra das medidas que poderá vir a ser implementada é a colheita por parte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) em casa ou no sítio onde se encontrem os doentes em isolamento.

Sobre a grande afluência de à Linha SNS 24, Graça Freitas disse que os profissionais de saúde receberam 27.679 chamadas, das quais 10.940 foram atendidas.

Passámos em poucos dias de um patamar habitual de 200 atendimentos em simuntâneo, para 500 em simutâneo ontem, e hoje para 1.200. Isto demonstra que temos estado a trabalhar para reforçar esta linha, uma vez que temos de facto dito sempre que esta é a porta de entrada preferencial dos portugueses no sistema de saúde, sobretudo, numa epidemia".

O Ministério da Saúde e a DGS estiveram esta tarde, em conferência de imprensa, a atualizar os números do novo coronavírus em Portugal.