O número de mortos por Covid-19 subiu para 246 em Portugal, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira.

São mais 37 mortes e mais 852 casos de infeção, comparativamente com o balanço anterior.

Há agora quase 10.000 infetados - são 9.886.

Só no Norte do país há registo de 130 mortos e e 5.889 casos de infeção. Em termos de mortalidade, segue-se a região Centro, com 61 óbitos e 1.286 infetados; Lisboa (51/2.347), Algarve (3/179) e o Alentejo com a primeira morte e 62 casos positivos.

Na Madeira há 50 casos positivos.

Pelo menos 5.392 casos suspeitos aguardam resultados laboriais e 22.556 estão em contactos de vigilância com as autoridades de saúde.

Quanto às idades das vítimas mortais, a maioria - 156 - tem mais de 80 anos. Depois há 58 óbitos na faixa etária 70-79, 21 na 60-69, 9 na 50-59 e dois na 40-49 anos.

A faixa etária entre os 40 e os 49 anos continua a ser, desde o primeiro dia, aquela com maior número de contágios, concretamente 1.827.

Açores com 66 casos, mais três novos infetados em São Miguel

A Autoridade de Saúde dos Açores elevou hoje para 66 o número de casos positivos de Covid-19 na região.

No comunicado diário, a Autoridade de Saúde Regional informa que foram diagnosticados três casos positivos na ilha de São Miguel, a mais populosa do arquipélago, um deles envolvendo uma profissional de saúde.

Até à data, foram detetados 31 casos em São Miguel, 11 na ilha Terceira, três na Graciosa, sete em São Jorge, nove no Pico e cinco no Faial.